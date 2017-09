Ausgabe September 2017

Fünf Frauen wollen in den wilden 1950er-Jahren ein Restaurant eröffnen. Als Gästemagnet sollen eigentlich singende Kellnerinnen fungieren, doch nur die Köchin hat Gesangstalent. Und dann taucht noch ein Problem auf: der Mann vom Ordnungsamt. Das Musical aus der Feder von Bettina Montazem ist mit tollen Hits der 1950er-Jahre gespickt.

„All You Need Is Cheese“: 6.9., 19.30h, Volksbühne am Rudolfplatz

