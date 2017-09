Hoch hinaus

Ausgabe September 2017

Ausprobieren, fragen und staunen beim 10. Kölner AlpinTag

Eine Eiskletter-Wand, zwei Kletter-Türme, Survival-Trainings: Zum runden Jubiläum der Veranstaltung hat der Kölner Alpenverein ein Programm zusammengestellt, das jedem Bergliebhaber etwas bietet. Neben wertvollen Praxistipps in Workshops erleben die Besucher spektakuläre Reise-Reportagen auf Großleinwand, bei denen Bergsportgrößen wie Robert Jasper, leidenschaftliche Wanderer wie Martl Jung oder Naturliebhaber wie Stefan Erdmann von ihren Abenteuern berichten. Die neuste Show von Robert Jasper „Bergsteigen extrem“, ist einer der Höhepunkte der Veranstaltung. Ebenfalls im Mittelpunkt des AlpinTags steht das eigene Abenteuer und die richtige Vorbereitung: Wie überprüft man Kletterausrüstung, auf was sollte man beim Wanderschuh achten und wie wird ein Rucksack optimal gepackt? In kostenfreien Kurzvorträgen vermitteln die Profis vom Kölner Alpenverein, der Bergschulen und Ausrüster-Firmen, Know-how für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer und Mountainbiker. Wer mehr wissen will, ist an den Informationsständen gut aufgehoben. Ob Anfänger oder Profi, Junior oder Senior, mit Handicap oder ohne: Hier sind alle mit ihren Fragen willkommen. Mit aktuellen Trends und Neuheiten präsentieren sich im großzügigen Ausstellerbereich über 70 Veranstalter, Tourismusverbände, Hersteller und Ausrüster. Die Besucher können hier Ihre Fragen zum passenden Equipment und neuesten Produkten stellen und sich direkt vor Ort beraten lassen. Ein Alpiner Secondhandmarkt rundet das Angebot ab. Schnäppchenjäger finden dort gut erhaltene Kleidung und Equipment. So geht es optimal ausgerüstet auf die nächsten Touren.

10. Kölner AlpinTag: 14.10., 10-19h, Am Büchelter Hof 9, Weitere Informationen unter: www.koelner-alpintag.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!