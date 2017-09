Jecke Zick im Sommer

Ausgabe September 2017

Am Samstag, 2. September, und Sonntag, 3. September, stehen der Kölner Jugendpark, verschiedene weitere Locations in Köln, die Bonner Rheinaue und das Wirtshaus am Bock in Bergisch Gladbach ganz im Zeichen des Karnevals. Kölsche Topbands wie Brings, Kasalla, Klüngelköpp, Querbeat und Miljö sowie viele weitere bekannte Musiker, knallbunte Kostüme und hoffentlich noch sommerliche Temperaturen sorgen dann bei Karnevalsfans für ausgelassene Feierstimmung.

Jeck im Sunnesching: 2.9. + 3.9., diverse Locations in Köln, Bonn und Bergisch Gladbach, Weitere Infos unter: www.jeckimsunnesching.de

