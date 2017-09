Junge Paarhufer

Ausgabe September 2017

Zwei Przewalskipferde im Kölner Zoo geboren

„Lutz“ und „Luan“, so heißen die beiden neugeborenen Przewalskipferde im Kölner Zoo. Die Hengstfohlen kamen am 3. Juli und 2. August zur Welt. Der erstgeborene „Lutz“ ist der Sohn von „Lolita“, der ältesten Stute der Kölner Gruppe. „Luan“ wurde von der jüngsten Stute „Luca“ geboren. „Lutz“ freute sich sehr über die Geburt seines Spielpartners, obwohl „Luan“ sich in seinem ersten Lebensmonat noch sehr dicht bei seiner Mutter aufgehalten hat.

Bereits im vergangenen Jahr freute sich der Zoo über Nachwuchs bei dieser anmutigen Pferdeart. Damals wurden Lovis“ und „Lana“ geboren. Die beiden Jährlinge sind sehr an den Fohlen interessiert. Sie suchen vor allem „Lutz“ immer wieder auf. Zuchthengst „Solero“ wurde im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) kürzlich in einen anderen Zoo gebracht, wo er weiterhin für Nachwuchs sorgen kann. Regelmäßige Zuchtstopps in den mehr als 60 an diesem Programm teilnehmenden Zoos und Tierparks dienen der Regulation der Population, die aus mehr als 800 Pferden besteht.

Freier Eintritt für alle I-Dötzchen in den Kölner Zoo

Am kommenden Sonntag, 3. September, laden die Sparkasse KölnBonn und der Kölner Zoo alle Schulanfänger in den Kölner Zoo ein. Dort können sie nicht nur „Lutz“ und „Luan“, sondern auch alle anderen der mehr als 10.000 Tiere im Zoo bestaunen. I-Dötzchen bringen bitte als Beleg ihren ersten Stundenplan mit und zeigen ihn an der Kasse. Sie können sich dann auf viele spannende Sonderaktionen und Geschenke am Clemenshof freuen.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!