Ausgabe September 2017

Euer schönstes JIS-Foto auf Facebook, Instagram oder Twitter

Die dritte Ausgabe von Jeck im Sunnesching steht vor der Tür und alles spricht dafür, dass es sowohl in Köln als auch in Bonn eine gigantische Party geben wird. Am kommenden Wochenende wird der Karneval ein Stück weit vorverlegt und dabei gefeiert, geschunkelt und getanzt was das Zeug hält. Wer bei all dem Trubel noch dazu in der Lage ist, sein Smartphone zu bedienen, der sollte sich folgende Zeilen genau durchlesen: Postet auf Facebook, Instagram oder Twitter euer schönstes Jeck im Sunnesching-Foto unter dem Hashtag #koelnerilluimsunnesching und gewinnt eins von 11 Gaffel-Partyfässchen! Allen Gewinnern wird außerdem zusätzlicher Ruhm zu Teil, indem sie bei uns in einer großen Gewinnergalerie aufgeführt werden! Wenn das mal nichts ist oder? Also: Geht Jeck!