Helios & Selene: Indian Summer Closing

Ausgabe September 2017

Der Markt für Gutes Leben

Am kommenden Sonntag lädt zum letzten Mal in dieser Sommersaison der Markt für gutes Leben „Helios & Selene“ zum gemeinsamen Erkunden, Staunen, Lauschen, Aktiv werden und Genießen ein. Unter dem Motto „Indian Summer Closing“ gibt es wieder eine tolle Auswahl an Ausstellern aus Köln und dem restlichen Deutschland zu begutachten. Ob Groß oder Klein, an alle wurde gedacht! Man darf sich auf die neu gestaltete Outdoor-Container-Area des Helios37, auf köstlich-kreatives, vegetarisches Essen und diverse Horizonterweiterungen in Form eines spannenden City-Gardening-Workshops, von Yoga, von Contact-Dance und von Hula-Hoop-Dance freuen. Dazu gibt es noch eine kreative Kindertanzklasse für die Kleinen, abwechslungsreiche Livemusik, Mitmachaktionen und weitere Überraschungen.

Helios & Selene, 3.9., 11-20h, Helios37, Eintritt: 4 €

