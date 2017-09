Ausgabe September 2017

Neue Smartphone-Apps erweitern die Museumserfahrung

Die Ausstellung „MIRÓ – Welt der Monster“ widmet sich dem bildhauerischen Schaffen Mirós und konzentriert sich dabei auf seine in den 1960er- und 70er-Jahren geschaffenen Plastiken. Achim Sommer, Direktor des Max Ernst Museum Brühl des LVR und Kurator der Ausstellung erklärt: „Wir freuen uns, dass nun zwei Meister plastischer Werke bei uns im Museum zu sehen sind. Unsere nahezu vollständige Sammlung der Bronzeplastiken von Max Ernst erscheint unter einem Dach mit seinem Künstlerkollegen Joan Miró wieder in neuem Licht.“

Ausstellungen einmal anders erleben

Zusätzlich begeistern lassen können sich die Besucher der Werkschau von der kostenlosen Augmented Reality-App Miro 2.0, mit den Anwendungen „Miró 360°“ (für den Katalog) und „Mirós Monster“ (für die Ausstellung), die in Zusammenarbeit mit dem Cologne Game Lab (CGL), Institute for Game Development & Research der TH Köln entwickelt wurde. Ähnlich wie Miró für seine Plastiken Alltagsgegenstände gesammelt und zusammengestellt hat, können Besucher mit „Mirós Monster“ per Smartphone in der Ausstellung 3D-Objekte sammeln, daraus ein virtuelles Monster kreieren und dieses farblich bearbeiten. Das Monster kann dann im Zwischengeschoss der Ausstellung auf einem Sockel platziert, fotografiert und über die Sozialen Medien geteilt werden. Begleitend zur Ausstellung ist außerdem ein reich bebilderter Katalog mit einer interaktiven App „Miró 360°“ erschienen. Diese ermöglicht erstmals die vollständige räumliche Erfassung darin abgebildeter Kunstwerke. Elf ausgesuchte Plastiken können mittels der App eingehend betrachtet werden und ermöglichen dem Nutzer eine virtuelle Umrundung und nähere Erkundung ihrer Materialität und Plastizität.

Weitere Informationen zur Ausstellung im Max Ernst Museum findet ihr hier.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!