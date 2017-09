Cöln mit anderen Augen sehen

Ausgabe September 2017

Mit TimeRide VR Cöln die Kölner Altstadt der Kaiserzeit entdecken

Ab dem kommenden Herbst hält eine neue stadthistorische Attraktion buchstäblich Einzug am Alter Markt, denn TimeRide VR Cöln entführt die Besucher mit einer virtuellen Straßenbahnfahrt in das wilhelminische Köln zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mittels aktueller Virtual-Reality-Technologie (VR) und haptischer Feedbacksysteme wie Betriebsgeräuschen und Fahrtwind tauchen die Besucher vollständig in das damalige Leben und Treiben der Domstadt ein und werden selbst zu Zeitzeugen jener Epoche. Als absolutes Highlight der ständigen Ausstellung von TimeRide steigen die Besucher in eine Rekonstruktion der ersten elektrischen Straßenbahn und erleben eine virtuelle Rundfahrt durch die Altstadt vor über 100 Jahren. Ein solches multi-sensorisches VR-Erlebnis ist bisher einmalig.

Bevor die virtuelle Zeitreise allerdings beginnen kann, muss der Straßenbahnnachbau erst einmal in die Räumlichkeiten von TimeRide gebracht werden. „Eine so große Straßenbahn in ein Ladengeschäft zu bekommen, ist eine riesige Herausforderung“, sagt Jonas Rothe, Geschäftsführer und Gründer von TimeRide. „Wir entfernen die komplette Fensterfront und rangieren den LKW so, dass die Bahn möglichst geradewegs in den Laden einfahren kann. Wir erwarten ein großes Spektakel für alle Passanten und Anwohner.“ Schaulustige und Interessierte können sich diese Unternehmung am Morgen des 12. Septembers gerne genauer anschauen.

TimeRide VR: Eröffnung: Herbst 2017, Alter Markt 36-42 (Altstadt), Weitere Informationen unter: www.timeride.de

