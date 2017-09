Ausgabe September 2017

Mit der diesjährigen Preisträgerin des elften Filmpreises Köln Jane Campion

Ende September fällt der Startschuss zum 27. Film Festival Cologne und auch in diesem Jahr werden wieder die wichtigsten Trends und herausragendsten Arbeiten der Festivalreihen Top Ten TV, Kino, Look, Made in NRW, Showcases und Retrospektive zu sehen sein. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Jahr auf der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion liegen. Die Preisträgerin des elften Filmpreises Köln wird den mit 25.000 Euro dotierten und von der Stadt Köln und der Film- und Medienstiftung NRW ausgelobten Preis am 6. Oktober im Rahmen des Preisverleihungsabends, den Film Festival Cologne Awards, entgegennehmen. „Wir freuen uns sehr mit der Oscar- und Goldenen Palme-Preisträgerin Jane Campion, eine Persönlichkeit mit dem Filmpreis Köln auszeichnen zu dürfen, die wie kaum eine andere durch ihr Schaffen in herausragender Weise zur weiterentwicklung der Film- und Mediensprache beigetragen hat und darüber hinaus noch Wegbereiterin für viele große Schauspielerkarrieren ist.“, so Martina Richter, Direktorin des Film Festival Cologne. Die Zuschauer können sich ein Bild des filmischen Schaffens der Neuseeländerin machen, wenn im Rahmen des Film Festival Cologne ihre Werke wie: „Top of the Lake“, „In the Cut“ oder „The Piano“ gezeigt werden.

Film Festival Cologne 2017: 29.9. – 6.10., div. Veranstaltungsorte, Weitere Informationen unter: www.filmfestival.cologne

