Ausgabe September 2017

Mit rund 400 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene in Köln

Der Tag des offenen Denkmals wurde in diesem Jahr von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit unter das Motto „Macht und Pracht“ gestellt. Zu diesem Motto hat Köln viel zu bieten: archäologische Zeugnisse der Römerzeit, Stadtmauertürme der mittelalterlichen freien Reichsstadt, Herrenhäuser von Gutshöfen in den ehemaligen, heute eingemeindeten Vororten Kölns, Villen und Stadthäuser, Kirchen, preußische Festungsanlagen, Industriearchitektur und bedeutende öffentliche Bauwerke. Das Programm zum Tag des offenen Denkmals bietet in Köln mehr als 400 Veranstaltungen. Zahlreiche Führungen sind barrierefrei, die meisten auch für Familien mit Kindern geeignet. An sechs Orten werden Veranstaltungen in Gebärdensprache übersetzt. Das Programm liegt in den Bürgerämtern, im Bürgerbüro am Laurenzplatz, im Rathaus, im Stadthaus Deutz, im Kalk Karree, im Finanzamt Köln-Süd, in den städtischen Museen und bei KölnTourismus aus.

Tag des offenen Denkmals: 9./10.9., div. Veranstaltungsorte, Weitere Informationen unter: www.stadt-koeln.de/tag-des-offenen-denkmals

