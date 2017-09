Düsseldorf Cologne Open Galleries

Ausgabe September 2017

Gemeinsame Saisoneröffnung

DC Open, das von Düsseldorfer und Kölner Galerien gemeinsam ausgerichtete Eröffnungswochenende, findet 2017 zum neunten Mal statt. Vom 8. bis 10. September zeigen rund 50 Galerien beider Städte zeitgleich ihr Ausstellungshighlight des Jahres. Bereits im sechsten Jahr nimmt DC Open ein im In- und Ausland geschätztes Programm an Kuratoren und Sammlerführungen hinzu. DC Open ist erneut sowohl Wochenende für Kunstinteressierte als auch internationaler Treffpunkt für professionell Kunstschaffende. Der Professional Evening findet am Samstagabend, dem 9. September 2017 zentral in Köln im Museum für Ostasiatische Kunst statt. Die Galerierundgänge finden während des gesamten Wochenendes statt.

Zum zweiten Mal werden in Köln und Düsseldorf öffentliche Führungen durch die Galerien für jedermann angeboten. Diesmal mit dem Schwerpunkt Fotokunst, in Kooperation mit der „Internationalen Photoszene Köln“ – kostenlos, lediglich eine Anmeldung per E-Mail an contact@dc-open.de ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist auf je 15 Personen pro Führung begrenzt. Die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet.

8.9., 18-22h, 9.9. 12-20h, 10.9., 12-18h, diverse Locations, www.dc-open.de