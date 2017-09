3. Kölner Hundeschwimmen

Ausgabe September 2017

Anzeige: Die KölnBäder laden Besitzer pelziger Vierbeiner in das Stadionbad

Am 24. September laden die KölnBäder zur großen Hunde-Party in Kölns größtes Freibad. Zum Ende der Badesaison haben die Halter die Gelegenheit, einzigartige Unterwasserfotos ihrer Vierbeiner von Fotograf Magnus Pomm aufnehmen zu lassen. Weiterhin wird den ganzen Tag über Hundespielzeug zur Verfügung stehen und unterschiedliche Aussteller halten verschiedene Angebote für die Besucher bereit. Mit dabei sind unter anderem Hundefriseur Colonia, Die Halsbandfabrik, OSKADONI | Manufaktur für Hundeaccessoires und Fluse Hundedesign. Zusätzlich wird 1€ pro Eintritt an das Tierheim in Zollstock gespendet.

3. Kölner Hundesschwimmen: 24.9., 10-17h, Stadionbad, Olympiaweg 20 (Müngersdorf),

Eintritt: 9,90 €, Weitere Informationen unter: www.koelnbaeder.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!