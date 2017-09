Beamter mit Frustrationshintergrund

Ausgabe September 2017

Der Kabarettist Johannes Schröder tauschte sicher gerne das Lehrerpult gegen eine Showbühne. Wartet doch dort zahlendes Publikum statt renitenter Schulpflichtiger. Selbst wenn es schon einige Zeit her ist, wird „World of Lehrkraft“ seine Zuschauer nicht nur einmal mit einem Schmunzeln an ihr eigenes Klassenzimmer zurückdenken lassen.

Herr Schröder: World of Lehrkraft – Ein Trauma geht in Erfüllung: 13.9., 20.30h, Atelier Theater

