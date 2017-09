Für kulturelle Vielfalt

Ausgabe September 2017

Das „Heliosfest“ in Ehrenfeld

Das Heliosfest, das in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet, steht für den Erhalt der Kultur und für Kulturschaffende im Heliosviertel. Auch in diesem Jahr wird es ein buntes Musikprogramm auf zwei Bühnen und kulinarische Köstlichkeiten geben. Außerdem gibt es zahlreiche Angebote für Kinder, und Kleinkunst-Händler bieten ihre Waren an. Aftershow-Clubpartys und ein Rave runden das Ganze ab.

Heliosfest 2017: 9.9., 14-22h + 10.9., 11-22h, Vogelsanger Str./Heliosstr.

