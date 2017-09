That’s Show Business

Ausgabe September 2017

Die Volksbühne am Rudolfplatz bringt im September den Charme und das Flair New Yorks in den 1930er-Jahren nach Köln. Mit Bettina Montazems Musical „Dream of Mine“ werden die legendären Swing-Klassiker von Fred Astaire, Frank Sinatra und Judy Garland zu neuem Leben erweckt. Inmitten all der Bilder von Champagnergläsern und Federboas präsentieren vier junge Sänger dem Publikum ihren Traum: einmal auf einer großen Bühne am Broadway zu stehen!

Dream of Mine – A Swinging Musical: Do 14.9., 19.30h, Volksbühne am Rudolfplatz, Tickets unter www.koelnticket.de

