Unter der Oberfläche

Ausgabe September 2017

Spannende Unterwasserwelten in NRW

Der Sommer liegt mittlerweile auf der Zielgeraden und der Herbst klopft an die Tür. Wenn jetzt die Tage wieder kürzer werden und sich das Wetter von seiner ungemütlicheren Seite zeigt, müssen Unternehmungslustige ihre Freizeitaktivitäten meist ins Innere verlagern. Für all jene und für die, die es im Sommer vielleicht nicht in die Weite oder zu exotischen Orten geschafft haben, sollten einmal einen Blick auf die Freizeittipps von ksta.de werfen. Hobbymeeresforscher haben in NRW vielfältige Gelegenheiten, verschiedene Unterwasserwelten und deren Bewohner zu entdecken.

Wo das genau geht, erfahrt ihr bei den Kollegen von ksta.de

