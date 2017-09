Vom Label zum Buch

Ausgabe September 2017

Overamstel startet neuen Buchverlag in Deutschland

Nach über 30 weltweit erfolgreichen Jahren in der Musikindustrie, hatte der Eigentümer des internationalen Top Labels Roadrunner Records, Cees Wessels, dieses im Jahr 2012 an Warner Music verkauft. Seither entdeckte er den Buchmarkt für sich, übernahm in den vergangenen fünf Jahren den Overamstel Buchverlag und baute selbigen in den Niederlanden massiv aus. So konnte Overamstel im Jahr 2016 mit über 200 Buchveröffentlichungen in Benelux große Erfolge verbuchen.

Nun startet Overamstel auch in Deutschland durch. Die Firma Black Mob (www.blackmob.de) übernimmt das operative Geschäft für Overamstel in Deutschland, sowie das Marketing und die Promotionarbeit. Henk Hakker, Inhaber von Black Mob, war 14 Jahre lang Geschäftsführer der Roadrunner Records GmbH in Köln. Die Overamstel Verlag GmbH mit Sitz in Köln startet ab September 2017 mit den deutschen Übersetzungen der Biografien von:

George Michael „Sein Leben 1963 – 2016“ (VÖ 11.09. 2017)

„Sein Leben 1963 – 2016“ (VÖ 11.09. 2017) James Hetfield „Tell ‘Em All” – Die Biografie des Frontmanns von Metallica

(VÖ 02.11. 2017)

„Tell ‘Em All” – Die Biografie des Frontmanns von Metallica (VÖ 02.11. 2017) Guns N Roses „Die letzten Giganten – Die ultimative Biografie (VÖ 23.10. 2017)

Mehr Infos zum Programm: www.overamstel.com.

