Ausgabe September 2017

Benefizfestival der Initiative „Kein Veedel für Rassismus“ und „Kein Kölsch für Nazis“

Am kommenden Sonntag laden die Südstadt-Gruppe der Initiative „Kein Veedel für Rassismus“ zusammen mit „Kein Kölsch für Nazis“ und weiteren Unterstützern zu einem antirassistischen Benefizfestival ein. Zu diesem Zweck wurde ein mehrstündiges Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Mit dabei sind: The Local Ambassadors, Quichotte, Leila Akinyi, TIMBÀ, Chanson Trottoir, Löber Akustik, Talya, Bilderstöckche Blues Büggele, Gäng Latäng, Reezy Reez und Abdulrahman Mùrdereyez sowie Buntes Herz.„Mit diesem antirassistischen Festival wird „Kein Veedel für Rassismus“ auf dem Höhepunkt des Bundestagswahlkampfes einen Kontrapunkt zum rassistischen Wahlkampf der AfD setzen.“, so Stephan Otten, Kein Veedel für Rassismus. Die Initiative „Kein Kölsch für Nazis“ unterstützen mehr als 200 Kneipen und Clubs in Köln. Für den Endspurt des Bundestagswahlkampfes haben sie noch einmal 100.000 Bierdeckel nachdrucken lassen. Die Bierdeckel liegen am kommenden Sonntag, am großen Bierwagen zur Abholung bereit. Zudem wird es zahlreiche Infostände geben – unter anderem von ver.di, der Initiative „start with a friend“, Demokratie Leben, Arsch huh – Zäng ussenander und weiteren antirassistischen Initiativen. Sea Watch werden ebenfalls vertreten sein und im Rahmen des Bühnenprogramms über die aktuelle Situation im Mittelmeer berichten. Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt Sea Watch zugute.

Herz statt Hetze: 10.9., 14h, Bauspielplatz Friedenspark, Hans-Abraham-Ochs-Weg 1, Weitere Informationen unter: www.keinveedelfuerrassismus.de

