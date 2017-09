Ausgabe September 2017

Das französische Quartett Phoenix zählt zu den klügsten und zugleich erfolgreichsten Indie-Pop-Bands. Von Album zu Album entwickeln die vier ambitionierten Musiker ihren Stil konsequent weiter und blicken gleichzeitig auf stetig wachsenden Erfolg. Ihr letztes Album „Bankrupt!“ stieg 2013 weltweit in die Hitlisten ein. Selbst in den USA eroberte diese Platte voll ungezügelter Melodiösität die Top 5 der Billboard Charts. Nach rund zweijähriger, sehr verdeckt vollzogener Studioarbeit veröffentlichten sie im Juni ihr neues Machwerk „Ti Amo“. Nach einigen Festival-Terminen in diesem Jahr haben Phoenix nun überdies ihre erste Europa-Tournee seit 2014 angekündigt. In diesem Rahmen werden Phoenix Ende September auch auf Stippvisite im Kölner E-Werk sein.

Phoenix: 25.9., 20h, E-Werk, Tickets

