Auf dem Rummel

Ausgabe September 2017

Schöne Kirmessen und Volksfeste in und um Köln

Jetzt da der Herbst hereingebrochen ist, können sich Rummelfreunde wieder auf die Kirmes- und Volksfestsaison freuen. In Köln und auch darüber hinaus bieten sich in den kommenden Wochen vielfältige Möglichkeiten, sich seiner Freude an Autoscootern und Riesenrädern hinzugeben. Wer sich einen Überblick darüber verschaffen möchte, welcher Rummel wann und wo stattfindet und wer sich schon immer gefragt hat, woher das Wort „Kirmes“ eigentlich kommt, der sollte einmal einen Blick bei den Kollegen von ksta.de riskieren.

