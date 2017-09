„Die große Coperlin Show“ im GOP Varieté-Theater Bonn

Ausgabe September 2017

Anzeige: Glitter – Glamour – Comedy

Im GOP Varieté-Theater Bonn heißt es: Bühne frei für den großartigen, den legendären, den einzig wahren Entertainer. Applaus für den großen Coperlin! Vom 14. September bis zum

5. November 2017 übernimmt der schillernde Conférencier das „Sagen” auf der großen Varieté-Bühne! Mit viel Witz und noch mehr Ironie führt der vermeintliche Las Vegas Import Dustin Nicolodi, alias der große Coperlin, durch die gleichnamige Show, die mit elf weiteren Weltklasse-Künstlern besetzt ist.

Ob Stepptanz, Artistik in schwindelnder Höhe und am Boden oder rätselhafte Magie – die Zuschauer können sich auf ein Show-Highlight mit (sehr) viel Glitter, Glamour und Comedy freuen. Eine Hommage an die Zeit der großen Revuen, der Showballette und der Orchestermusik, der großen Gesten und der noch größeren Sensationen. Die Zeit, als Prunk und Übertreibung im Showbiz noch alles waren. „Die große Coperlin Show“ verneigt sich vor dieser Ära mit einem frechen Augenzwinkern und einem Spektakel, so schillernd wie eine Diskokugel. Mehr Infos unter www.variete.de.

Auf Wunsch können die Gäste das GOP auch genussvoll erleben und einen Showbesuch mit den kulinarischen Genüssen der hauseigenen Küche verbinden. Zudem lädt die Piano Bar mit stimmungsvoller Live-Musik zum gemütlichen Ausklang des Abends ein.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!