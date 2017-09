Ausgabe September 2017

Offene Ateliers Köln 2017

Bereits zum 26. Mal veranstaltet der BBK Köln e.V. die Tage der Offenen Ateliers in Köln. Fast 500 Künstlerinnen und Künstler haben sich in diesem Jahr angemeldet. An drei Wochenenden im September öffnen diese Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliertüren und geben so faszinierende Einblicke in die Kölner Kunstszene, die immer noch zu den vielfältigsten des Landes gehört. Treffen Sie auf gesprächsbereite Künstlerinnen und Künstler, entdecken Sie neue und innovative Arbeiten und erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Kunstsparten. Um den Facettenreichtum der in Köln arbeitenden Künstler zu verdeutlichen werden ab diesem Jahr wechselnde Schwerpunktthemen gesetzt. 2017 werden „Audiovisuelle Medien” in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt.

In ihrem Atelier im Fort X (Stadtmitte Nord, Sa. 15-20, So. 14-19 Uhr) zeigt SARA HOFFMANN ihre aktuelle Videoinstallation Needs and Demands, die während eines Aufenthalts in Aragon, Spanien, entstand und die anhand von Zucchinipflanzen die globale Klimaveränderung thematisiert.

Die OPEKTA-Ateliers (Nippes, Sa. 23.9.,14-19 Uhr – die Präsentationen beginnen um 14.30 Uhr) laden zu einem Werkstattgespräch ein, bei dem Céline Berger, Stefan Hoffmann, Anne-Louise Hoffmann, Verena Friedrich, Daniel Burkhardt und Denise Winter ihre aktuellen Arbeiten aus den Bereichen Video, Videoperformance, Installation und Zeichnung vorstellen. Im Anschluss an die jeweiligen Vorträge öffnen Agnes Mrowiec und Stefan Baumann ihr Atelier. Sie zeigen Malerei und laden zu einem Ateliergespräch ein. Zusätzlich wird die Installation „Letter“ von Shoko Matsuyama zu sehen sein.

Stadtmitte: 15.-17.9. 2017

Linksrheinisch: 22.-24.9. 2017

15.-17.9 + 22.-24.9., diverse Locations, www.offene-ateliers-koeln.de

