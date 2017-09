Ausgabe September 2017

Anzeige: Ausstellung in der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur

1. September 2017 bis 28. Januar 2018

Mit Arbeiten von: Fabrizio Albertini, Mariano Andreani, Daniele Ansidei, Jakob Argauer, Daniel Augschöll/Anya Jasbar, Enrico Benvenuti, Joachim Brohm, Christoph Brückner, Luca Capuano, Danny Degner/Vera König, Eva Dittrich/Katarína Dubovská, Alessandra Dragoni, Johannes Ernst, Marcello Galvani, João Grama, William Guerrieri, Guido Guidi, Gerry Johansson, Sophia Kesting, Philipp Kurzhals, Dana Lorenz, Allegra Martin, Mako Mizobuchi, Francesco Neri, Andrea Pertoldeo, Sabrina Ragucci/Giorgio Falco, Alexander Rosenkranz, Valentina Seidel, Anna Voswinckel, Jakob Wierzba, Xiaoxiao Xu.

Präsentiert werden Arbeiten von über 30 Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit dem Filmklassiker „Il deserto rosso“ (Die rote Wüste) von Michelangelo Antonioni (1912–2007) aus dem Jahr 1964 auseinandergesetzt haben. Der erste Farbfilm des bekannten Regisseurs, der in seinem Entstehungsjahr den Goldenen Löwen von Venedig gewann, war zu seiner Zeit nicht unumstritten. Bei der damaligen Kritik teils durchgefallen, teils aber auch in seiner innovativen Haltung hoch gelobt, beeindruckt der Film noch heute insbesondere durch seine überraschende Farbgestaltung. Die künstlerische Farbphotographie, wie sie erst Mitte der 1970er-Jahre mit den Bildwerken von Stephen Shore und William Eggleston aufkam, scheint Antonioni in seinem Film quasi vorweggenommen zu haben. Nach wie vor ist „Il deserto rosso“ in künstlerischen Kreisen von nachhaltiger Wirkung, besonders Photographinnen und Photographen bietet er eine Vielzahl an unterschiedlichen thematischen, bildgestalterischen und medialen Impulsen.

Die Ausstellung „Il deserto rosso now. Photographische Reaktionen auf Antonionis Filmklassiker“ setzt an diesem Punkt an und ist Ergebnis eines deutsch-italienischen Kooperationsprojektes zwischen der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, der von den italienischen Photographen William Guerrieri und Guido Guidi begründeten Institution Linea di Confine in Rubiera, dem Osservatorio Fotografico in Ravenna sowie der Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur in Köln.

Spurensuche an den Originalschauplätzen in Norditalien

Ausgangspunkt war ein von den beteiligten Institutionen organisierter Photographie-Workshop im Jahre 2014 in Italien, also 50 Jahre nach Entstehung des Films. Die Projektteilnehmer begaben sich auf Spurensuche an den Originalschauplätzen in der norditalienischen Industrieregion um Ravenna. Diese Kulisse aus Raffinerien, Hochofenwerken, Hafenanlagen und peripherer Landschaft bildet im Film so etwas wie den visuellen Soundtrack zu den schwermütigen Stimmungen der Protagonisten, insbesondere der jungen Ehefrau Giuliana. Ihre existentiellen Ängste, ihre Einsamkeit und ihr Gefühl der Verlorenheit in der modernen Welt spiegelt sich in der als unwirklich empfundenen Umgebung wieder, der Antonioni dennoch eine eigenwillige ästhetische Kraft zugewiesen hat. Einige der photographischen Serien, Installationen und Videobeiträge greifen diese intensive und durchaus ambivalente Atmosphäre auf. Aus den verschiedenen Perspektiven sollte der besondere Blick, die Erzählweise und das Tempo Antonionis in die Gegenwart überführt, quasi mit seinen Augen vergleichbare, ausdrucksstarke und zeitgemäß-individuelle Kunstwerke geschaffen werden. Auch das Photobuch wurde in diesem Zusammenhang als Ausdrucksform gewählt.

Ausstellung von großer dokumentarischer und poetischer Kraft

Entstanden ist eine vielseitige Ausstellung von großer dokumentarischer und poetischer Kraft. Sie geht der Wechselwirkung unterschiedlicher künstlerischer Medien nach und ermöglicht über die Rezeption von „Il deserto rosso“ hinaus einen spannenden Dialog mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen.

Im Rahmenprogramm wird der Film „Il deserto rosso“ am nächsten Montag, 18. September um 19 Uhr im Kino Filmpalette, Lübecker Str. 15, Köln, gezeigt. Bereits am kommenden Donnerstag, 14. September, gibt es um 19 Uhr eine Führung durch die Ausstellung mit dem renommierten Filmkritiker Daniel Kothenschulte.

Kontrastprogramm

Quasi als Kontrastprogramm zur Industriekulisse von „Il deserto rosso now“ erlaubt die Begleitausstellung Blick in die Sammlung: Francesco Neri – Trophy and Treasure einen persönlichen Einblick in das alltägliche und berufliche Leben der Familie des Künstlers, der 1982 in Faenza, Italien geboren wurde. Entstanden in der Wohnung seiner Großeltern spielen dabei die Bereiche Medizin (Vater und Großvater waren Ärzte) und die Jagd eine besondere Rolle. Kaum ein Bild, das nicht Spuren dieser Tätigkeiten aufweist. Sowohl feinfühlige Interieurs in der Manier eines klassischen Stilllebens, als auch landschaftliche Photographien und Naturansichten stehen in diesem Kontext. Von großer Nähe zeugen die Porträts seiner Eltern, die der Photograph in alltäglichen Situationen, quasi beiläufig beobachtend, im Bild festgehalten hat. Die Photographien von Francesco Neri verdeutlichen die metaphorische Stärke des Augenblicks, das Verschwimmen von Beruf, Familie und persönlichem Interesse ebenso wie die Verflechtung historischer Dimensionen durch das Medium.

Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, 50670 Köln,

Tel.: 0221/888 95 300, E-Mail: photographie@sk-kultur.de, www.photographie-sk-kultur.de, Ausstellungen geöffnet täglich außer mittwochs von14 bis19 Uhr.

1.11. (Allerheiligen) geschlossen; 24.-27.12., 31.12.2017 und 1.1.2018 geschlossen

Eintritt: 5,50 € (ermäßigt 3 €), erster Montag im Monat freier Eintritt!

Kombiticket mit dem Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs Köln: 7 € (ermäßigt 4 €)

Öffentliche Führungen: Jeden So., 15 Uhr, 7,50 € / erm. 5 €

Kinderführungen „Die Photo-Detektive“: Sa. 14.10., 11.11. und 9.12., 15–16.30 Uhr

für Kinder von 6–10 Jahren mit Verena Günther, 7 € inkl. Material

Öffentliche Führungen „Studenten für Studenten“: Do. 9.11. und Sa. 18.11., 17 Uhr

mit Hannah Rhein, nur Führungsgebühr 2 €

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein