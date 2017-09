PAVA – Performance & Visual Artists Club Festival 2017

Ausgabe September 2017

Beeindruckende Lichtspiele

Das PAVA ist eine sehr aufwändige Produktion und entführt die Besucher für eine Nacht in die bunte Welt der Lichter – von optischen Täuschungen über Videoinstallationen, von Akrobatik über Schattenspiele, von Lichtinstallationen bis hin zu Langzeitfotobelichtungen und das alles zu den Klängen der besten DJs und Live Musiker. Das PAVA Festival hat zum zum Ziel, den Gästen die Wichtigkeit der Künstler aus den Bereichen Visuals, Stagedesign und Performance geballt in einer Nacht aufzuzeigen und so eine neue Sichtweise zu erzeugen.

Auf 3 Floors werden mehr als 9 DJs und 15 Künstler den Abend gestalten. Dabei wird die musikalische Gestaltung von DJs aus Berlin wie Jama (Katermukke), Lee Jokes (Katermukke) sowie von Residents aus Köln wie u.a.Franca (URSL) übernommen. Eine Vielzahl von Schaustellern und mehrere Video- sowie Kunstinstallationen werden ab 23.30 Uhr die Clubs bespielen.

16.9., Heinz Gaul + Helios37, 9€, www.pava-festival.de

