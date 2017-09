Weltkindertagen: Kinder fahren kostenlos im VRS-Netz

Ausgabe September 2017

Freifahrt für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre am gesamten Wochenende

Am Sonntag, 17.9., feiert die Stadt Köln zusammen mit rund 80 Kinder- und Jugendinitiativen auf dem Heumarkt und im Rheingarten den Weltkindertag 2017. Angeboten werden zahlreiche Mitmach-Aktionen. Unter anderem ist die KVB am Stand der Stadt Köln im Rheingarten (Brunnen unterhalb der Philharmonie) mit der Präventionskampagne „Köln steht bei Rot!“ präsent. Die beliebten Ampelfrauen und -männer werden zwischen 13 Uhr und 16 Uhr das Thema pantomimisch umsetzen. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) ist gleichfalls mit einem großen Stand und einer Kletterwand direkt am Rhein vertreten. Der Weltkindertag soll dazu beitragen, in den verschiedenen privaten und gesellschaftlichen Bereichen Bewusstsein für die Interessen von Kindern zu schaffen.

Die KVB, der VRS und die weiteren Verkehrsunternehmen im VRS unterstützen das gesellschaftliche Anliegen des Weltkindertages. Am Samstag, 16.9. und Sonntag, 17.9., können Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre alle Busse und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs im erweiterten VRS-Netz kostenfrei nutzen. Am Mittwoch, 20.9. , – dem offiziellen Weltkindertag – gilt diese Freifahrt für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre sogar in ganz Nordrhein-Westfalen. Alle die bisher noch nicht zu den Fahrgästen der KVB gehören, haben hiermit auch eine gute Gelegenheit, die Fahrt mit Bussen und Bahnen auszuprobieren.

