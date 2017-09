Ausgabe September 2017

Weißwürste, Dirndl und ein kölsch-bayrisches Programm

Obwohl es schon die 13. Saison ist, bleibt es das 1. Kölner Oktoberfest. Nachdem in der Vergangenheit über 240.000 Besucher an der Gaudi teilnehmen, soll es auch dieses Jahr eine Wiesn Party an bekannter Stätte geben – natürlich mit zahlreichen Besucher in Dirndln, Lederhosen und Trachten. Im riesigen Festzelt erwartet das Publikum nicht nur Weißwürste und Bier aus Krügen, sondern auch ein kölsch-bayrisches Programm. Unter anderem dabei: Micki Krause, Paveier, Brings, Olaf Henning und Klüngelköpp.

Einlasszeiten, Programm und Tickets unter: www.koelner-oktoberfest.de

15.+16.9., 22.+23.9., 29.9.+30.9., am Südstadion

