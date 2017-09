Portrait-Kunst von Ursula Niehaus

Ausgabe September 2017

Die Ausstellung “Portraits aus Stoff” im Anja Gockel Flagshipstore

Der SWR betitelt Ursula Niehaus in einem TV-Beitrag als „Popart-Künstlerin, die keine sein will“. Denn ihre lebendigen Porträtbilder, die ausschließlich aus Stoff collagiert sind, strotzen vor knalligen Farben, Punkten, klaren Linien und großen Figuren.

Ab dem 28. September ist sie nun auch in ihrer Geburtsstadt Köln zu sehen. Und zwar genau dort, wo man Stoffe liebt, im Flagship-Store von Anja Gockel, die 2017 zu „Deutschlands Designerin des Jahres“ gewählt wurde. „Gerade habe ich einige der wundervollen, inspirierenden Stoffe aus der neuen Herbst/Winterkollektion „No Room for Doubts“, die die Modedesignerin soeben im Hotel Adlon in Berlin präsentiert hat, in meinen Kunstwerken verarbeitet.“

Die Bilder von Ursula Niehaus reizen oft zum Schmunzeln: ein herzhafter Biss in einen Hamburger, eine Frau mit Lockenwicklern, ein Stückchen Kuchen das im nächsten Moment im Mund verschwindet. “Es sind gewöhnliche Menschen, alltägliche Situation die mich faszinieren“, erklärt Niehaus. „Ein Mann der sich morgens rasiert, eine Frau die ausgelassen lacht. Ich beobachte Menschen bei ihrem ganz alltäglichen Tun. Dadurch, dass ich sie zum Bildmotiv erwähle, werden sie zu etwas Besonderem. Ein kleiner Hauch Voyeurismus ist schon dabei.“

Einigen könnte Ursula Niehaus bereits aus der Literatur bekannt sein. Denn neben der Kunst ist sie als Schriftstellerin aktiv und schrieb den mehrfach ausgezeichneten Spiegel-Bestseller „Die Seidenweberin“ über das Leben einer der berühmtesten Kölner Frauen im 16. Jahrhundert, in dem ebenfalls Stoffe eine Hauptrolle spielen.

Ursula Niehaus: “Portraits aus Stoff”, Vernissage Do, 28.9., 18h,

Anja Gockel Flagshipstore, Pfeilstr. 31-35

