Ausgabe September 2017

400 Anmeldungen mehr als im Vorjahr

Nur noch bis Sonntag ist die Anmeldung für den 9. Run of Colours offen. Wer sich jetzt noch schnell anmelden will, hat bis zum 17. September, 23:59:59 Uhr, Zeit. Danach schließt die Anmeldung, und es ist nur noch eine Vor-Ort-Nachmeldung am 23. September bis jeweils eine halbe Stunde vor dem Startschuss des jeweiligen Laufs möglich. Die Anmeldegebühr beträgt 15 Euro. Aktuell sieht es nach mehr Läufer/innen aus, die sich am 23. September die Füße bunt laufen wollen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich aktuell 400 Leute mehr angemeldet. Damit ist die magische Marke von 2.000 Läufer/innen im Bereich des Möglichen.

Die Startunterlagen können in diesem Jahr erstmals auch bei Laufsport Bunert in der Severinstr. 54b, 50678 Köln, am Freitag, den 22. September, abgeholt werden. Von 10 Uhr bis 19 Uhr liegen sie bereit. Wer seine Startnummer erst am Event-Tag abholen will: kein Problem. Dann werden die Startnummern ab 12:00 Uhr auf dem Harry-Blum-Platz ausgegeben. Die Startnummernausgabe schließt 30 Minuten vor dem jeweiligen Startschuss.

Warm-up: Stöckellauf mit unserer Moderatorin Marcella Rockefeller

Da unsere Moderatorin Marcella Rockefeller am 23. September auch laufen will, haben wir für sie und andere High Heels-Liebhaber/innen den Stöckelschuhlauf ins Leben gerufen. Um 14:15 Uhr kann jede/r mit ihr ein paar Meter um die Wette laufen, vorausgesetzt die High Heels haben mindestens einen Absatz von 7 cm. Wer mitlaufen will: Einfach gegen 14 Uhr im Start-Ziel-Bereich auf dem Harry-Blum-Platz eintreffen. So werden wir am 23. September noch bunter und schriller. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns aber über eine kleine Spende für die Aidshilfe Köln.

Der Stöckellauf beginnt um 14:15 Uhr.

Der 5-Kilometer-Lauf beginnt um 15:00 Uhr.

Der 10-Kilometer-Lauf beginnt um 16:30 Uhr.

23.9., Rheinauhafen Köln, Harry-Blum-Platz, www.aidshilfe-koeln.de/events/run-of-colours

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!