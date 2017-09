Der neue „Wrede“

Ausgabe September 2017

Wolfgang Niedecken: „Buch von Adam Wrede ist die Schatztruhe des Kölschen“

Was ist Kuletsch? Was ist Mömmes? Und worum könnte es sich beim Hirringsbändijer handeln? Die Antwort verrät der „Wrede“: Es geht um Lakritze, Popel und um einen Lebensmittelhändler. Wenn es ein Werk gibt, das als Pflichtlektüre für alle Freunde der kölschen Sprache gilt, dann ist es Adam Wredes „Neuer kölnischer Sprachschatz“. Seit 1956 hat das Werk Auflage um Auflage erlebt. Möglich war das, weil dieses Buch eben nicht nur das maßgebliche wissenschaftliche Nachschlagewerk zur kölnischen Mundart ist, sondern auch eine fesselnde und höchst unterhaltsame Kulturgeschichte Kölns. „Man kann darin surfen – ganz ohne Internet“, sagte Wolfgang Niedecken bei der Vorstellung der neuesten Ausgabe, für die der BAP-Sänger ein Vorwort beigesteuert hat. Der „Wrede“ erklärt nicht nur Begriffe, Namen und Redewendungen – er erzählt Geschichten: über Straßen und Kinderspiele, Berufe und Bräuche, Heilige und Käuze. Dabei stößt jeder Köln-affine Leser auf etwas, was er irgendwann mal gehört, aber womöglich nie richtig verstanden hat. Niedecken, einer der bekanntesten Protagonist des Kölschen, ist sicher: „Jeder liest den ‚Wrede‘ auf seine eigene Weise, weil er sich von seinen persönlichen Assoziationen leiten lässt.“ Die Berechtigung für eine weitere Auflage dieses Sprachschatzes liegt laut Niedecken in einem wieder erwachten Interesse an der Kölner Sprache: „Die kölsche Sprache ist ein Schatz“, sagte Niedecken. „Und der ‚Wrede‘ ist die Truhe, die diesen Schatz bewahrt.“

Adam Wrede: „Neuer kölnischer Sprachschatz“ – Mit einer Einleitung von Wolfgang Niedecken,

49,90€. Ab sofort erhältlich unter: www.greven-verlag.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!