Ausgabe September 2017

Erstmals auch mit der Jungen Theaternacht

Weit über 200 Vorstellungen auf 51 Bühnen von Oper bis zum Kabarett-Solo – Wie im letzten Jahr können wir wieder einmal sagen: So umfangreich war das Angebot der Kölner Theaternacht noch nie! Zum 17. Mal laden die kleinen und großen Kölner Theater zur theatralischen Nacht der Nächte und präsentieren eine Leistungsschau der lebendigen, vielfältigen Kölner Theaterszene. Gespielt wird nicht nur in den Theatern selbst, sondern auch ungewöhnliche Orte verwandeln sich in dieser Nacht in die Bretter, die die Welt bedeuten: Allein im Heizkraftwerk Süd unseres Hauptsponsors, der RheinEnergie AG, befinden sich in diesem Jahr vier Bühnen – incl. der 75 Meter hohen Schornsteine, an denen die Angels Aerials wieder »fliegen« werden. Weitere neue Spielstätten können in diesem Jahr entdeckt werden: Das Museum für Angewandte Kunst, das Schmittmann-Kolleg in der Südstadt, das Anyway in der Altstadt Nord und der Hinterhofsalon im Belgischen Viertel.

Erstmals gibt es auch eine Junge TheaterNacht für jüngere Theaterfreunde: Von 16 bis 19.30 Uhr bieten sechs Theater ein Nachmittagsprogramm von 13 Stücken in 23 Aufführungen für unsere Kleinen und Kleinsten.

Wieder dabei sind Colonia Prima, der TaxiRuf Köln und Piccolonia mit insgesamt 18 Guided Tours: Ein kompetenter Guide begleitet die Zuschauer jeweils auf ihrer Tour zu fünf bis sieben Häusern und informiert über die Spielstätte und das Stück. Darunter auch vier Touren am Nachmittag für Eltern und Kinder sowie eine eigene Tour für Rollstuhlfahrer mit Begleitung am Abend, die zu vier Stationen führt. Die meisten Zuschauer begeben sich jedoch per Fahrrad und zu Fuß in Eigenregie auf Theater-Veedel-Tour und bis 4.00 Uhr morgens zu den Theaternacht-Partys im Artheater und Gebäude 9 – oder dem Theatermarathon im Büze Ehrenfeld.

Mehr Infos: www.theaternacht.de

2.10., diverse Locations, 25 € (Guided Tours 28 €) inkl. VRS-Ticket, www.koelnticket.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!