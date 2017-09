RECUP Pfandsystem: Jetzt in Köln

Ausgabe September 2017

Eigene Städteedition für Köln

Das RECUP-Netz wächst weiter: Ab dem 15.09.2017 ist das RECUP-Pfandsystem für Coffee-to-go Mehrwegbecher auch in Köln verfügbar. Um dem Ressourcenverbrauch durch Coffee-to-Go Einwegbecher entgegenzuwirken, hat das Münchener Startup ein Mehrweg-Pfandsystem entwickelt, das nachhaltigen Konsum von Coffee-to-go ermöglicht.

SO FUNKTIONIERT DAS PFANDSYSTEM

Kaffeegenießer kaufen ihren Kaffee im RECUP, hinterlegen 1€ Pfand und erhalten gegenüber dem Kaffee im Einwegbecher zusätzlich einen Preisvorteil. Leere Becher können deutschlandweit bei allen RECUP-Partnern wieder abgeben werden, um das Pfand zurückzuerhalten. Die Becher werden vor Ort, oder durch RECUP, gereinigt und anschließend direkt wieder im System eingesetzt. Alle teilnehmenden Anbieter lassen sich jederzeit über die RECUP-App einsehen und der kürzeste Weg zum nächsten Partner angezeigt werden. Mit Köln bietet RECUP das Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher bereits in der sechsten Stadt an.

STÄDTEEDITIONEN

Für Köln wird es eine exklusive Städteedition des Bechers geben. „Über die Individualisierung mit der Skyline schaffen wir eine zusätzliche Identifikation, die uns dabei unterstützt, ein nachhaltiges Pfandsystem zu etablieren“, so die Gründer und RECUP-Geschäftsführer Florian Pachaly und Fabian Eckert. “Unser Ziel ist es seit Beginn, dass unsere Pfandbecher bundesweit mitgenommen und woanders wieder abgegeben werden können. Damit erreichen wir langfristig auch alle reisenden Kaffeetrinker.” Schon jetzt ist es möglich seinen Kaffee im RECUP in Köln mitzunehmen und den Becher beispielsweise in Oldenburg oder Berlin wieder abzugeben.

Cafébesitzer, Kantinen oder Bäckereien können sich auf www.recup.de informieren, anmelden und selbstständig starten. Mit der ersten Bestellung wird man als Partner des Pfandsystems in der App hinterlegt und erhält Infomaterialien sowie einen Aufkleber für die Tür.

Weitere Informationen auf www.recup.de.

