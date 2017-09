Ausgabe September 2017

Die Badesaison neigt sich dem Ende zu, doch die Eissaison steht schon in den Startlöchern

Während die Freibäder sich langsam verabschieden, startet auf der Eishockeyfläche im Lentpark nach dem Curling-Turnier am Wochenende bereits ab Montag den 18. September der Vereinsbetrieb. Von da an können Eisläufer von Montags bis Freitags jeweils zwischen 8:30 und 16:00 Uhr wieder voll durchstarten. Im Zeitraum bis einschließlich Freitag den 29. September profitieren die Besucher sogar noch von einem besonderen Angebot. Dann gilt nämlich der zwei Stunden-Tarif jeweils für die ganztägige Nutzung. Die diesjährige Freibadesaison endet somit offiziell am Sonntag den 17. September. Lediglich das Stadionbad öffnet einmalig das Freibad wie angekündigt am Sonntag, 24. September für das 3. Kölner Hundeschwimmen – weitere Infos dazu findet ihr hier bei uns. Die eigentliche Eissaison beginnt ab Samstag den 30. September mit der Inbetriebnahme der Eishochbahn. Ab diesem Zeitpunkt gelten die regulären Öffnungszeiten und Eintrittspreise. Als erstes Highlight steigt am 14. Oktober die erste EisParty der neuen Saison.

Weitere Informationen unter: www.koelnbaeder.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!