Motorsport auf Top-Niveau

Ausgabe September 2017

Anzeige: DTM zum 7. Mal auf dem Red Bull Ring

Die populäre Serie ist der steirischen Rennstrecke seit ihrer Eröffnung treu und hat die österreichischen Fans schon zu fast jeder Jahreszeit fasziniert. Zum siebten Mal in Folge gibt die DTM am Spielberg Gas. Keine internationale Top-Rennserie gastierte öfter auf dem Red Bull Ring. Die Boliden sind 2017 noch stärker, schneller, die Rennen länger, die Fans noch näher an der Action dran.

Mit Sieg und „Niederlage“ zu den Heimrennen.

Die Top 5 in der aktuellen DTM-Tabelle trennen, von Leader Matthias Ekström (SWE) bis Jamie Green (GBR), gerade einmal 23 Punkte. Ein Sieg bringt 25 Zähler und in seiner dritten DTM-Saison kämpft der Österreicher Lucas Auer mit nur neun Punkten Rückstand an zweiter Stelle um den Titel. Eine Achterbahnfahrt war das vergangene Wochenende auf dem Nürburgring für den Tiroler Mercedes-Piloten mit seinem dritten Saison-Sieg und einem punktelosen Lauf. Der Lokalmatador freut sich auf die Rennen 15 und 16 in der Heimat und weiß, dass er am Spielberg gut aufgehoben ist: „Ich fühle mich eigentlich nirgends so wohl, wie auf dem Red Bull Ring. Die Strecke und die Zuschauer sind einfach der Hammer. Wir bieten brutal harte Rennen mit vielen Überholmanövern und ich hoffe, dass wir den Fans eine gute Show mit vielen Zweikämpfen abliefern – und ich am besten mittendrin!“

DTM 2017 hat noch mehr Power.

18 Rennen auf neun Rennstrecken in ganz Europa, drei Hersteller, 18 Vollblut-Racer in ihren motorisierten Kraftprotzen und gnadenlose Positionskämpfe, bei denen das Material oft auf der Strecke bleibt – das ist die DTM und 2017 bietet die populäre Tourenwagenserie eine ganze Ladung an Zugaben. Das technische Reglement stattet den neuen Audi RS 5 DTM, den BMW M4 DTM und den Mercedes-AMG C 63 DTM mit mehr als 500 PS aus. Die hochdrehenden V8-Motoren mit vier Litern Hubraum sind nach allen Regeln der Ingenieurskunst gezüchtet und garantieren puren Rennsound.

Zehn verschiedene Saison-Sieger.

Die Piloten bestreiten wie gewohnt zwei Rennen an einem Wochenende, seit 2017 aber sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils 55 Minuten plus eine Runde. Somit verlängert sich die Renndauer um ganze zehn Minuten. An der Spitze der Meisterschaft geht es 2017 extrem eng zu. Die Leistungsdichte ist mit ganzen zehn verschiedenen Siegern in bisher 14 Rennen sehr hoch. Mercedes führt die Siegerlisten mit sechs Erfolgen vor Audi mit fünf und BMW mit drei Triumphen an. Lucas Auer hat mit drei Erfolgen die meisten Saison-Siege 2017 aller Piloten auf seinem Konto.

Piloten noch stärker im Mittelpunkt.

Um das Können der Fahrer noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken, wird der beidseitige Funkverkehr auf den Boxenstopp reduziert. Während des Rennens kann nur der Pilot an die Box funken, nicht umgekehrt. Der Fahrer muss taktische Entscheidungen selbst treffen und klug agieren. Mehr Möglichkeiten bietet unter anderem die freie Entscheidung, wann die Reifen gewechselt werden. Reduzierte Aerodynamik verringert den Anpressdruck der Fahrzeuge, was die Piloten ordentlich fordert.

DTM: 22. – 24.9., Spielberg, Red Bull Ring Str. 1, 8724 Österreich, Weitere Infos unter: www.dtm.com

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!