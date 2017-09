Robodonien – 9. Kölner Roboter-Kunst-Festival

Ausgabe September 2017

Anzeige: 15. – 17.9.2017, Odonien Freistaat für Kunst und Kultur

www.robodonien.de

Die Maschinen erwachen zum Leben: Robodonien – das Roboter-Treffen der Superlative – findet im September 2017 zum 9. Mal in der Kölner Kunstschmiede Odonien statt. Das Festival hat sich in der letzten Dekade in Deutschland mit Robotik, Mechanik, Pyro und Krach international einen Namen gemacht als die kreative Heimat für ausgefallene Automaten, Androiden und Maschinenwesen. Vom berittenen Stahlpferd bis zum High-Tech Roboter kann man hier die gesamte Spannweite der beseelten Maschinen entdecken. Ein Paradies aus Stahl, in dem man zuschauen und anfassen und alles Andere vergessen kann. Auch die Ohren werden auch ausreichend versorgt: Hier spielen die Instrumente ihre eigene Musik. Zwischen Schrott und High-Tech lauern die skurrilsten Wesen – ob zusammengetüftelt, verschweißt oder durch komplexe Algorithmen zum Leben erweckt. Mit Performances, Installationen, kinetischen Kunstwerken, Livemusik, Workshops und vielem mehr wird das Festival zu einem begeisternden Erlebnis, auch für Kinder.

Highlights werden unter anderem Foolpool Maschinenwesen sein mit mehreren, sogenannten Walking Acts. Sie streifen mit ihrer Herde von Maschinenwesen über das Gelände. Stampfend, mampfend, dampfend.

Studenten der RTWH Aachen haben in Zusammenarbeit mit KUKA, dem Spezialisten für Industrie-Robotik einen Roboter entwickelt, welchen sie präsentieren werden.

Von Johannes Terbach und Omnia wird am Sonntag ein Objekt “ausgegraben”, ganz nach der Methode der Archäologen werden Überreste einer unbekannten, Roboter-Vergangenheit freigelegt.

Pierre Gordeef wird seine Spezialität, gigantische meterhohe Skulpturen aus weggeworfenen und gefundenen Objekten, präsentieren. Die Bespielung mit Projektionen lässt ein bizarres bizarres Licht -und Schattenspiel entstehen.

Eine menschliche Band, Blues-O-Matic Experience, wird eine Mischung aus Schauspiel, Konzert und Robo-Unterhaltung erschaffen und die Friedcowboys bringen das schnellste Slow-Food in den Westen! Sie eröffnen einen hausgemachten Schießstand.

Floraferry (Fer a Coudre) wird eine Landschaft aus grünem Stahl und mechanischen Pflanzen erschaffen. Die Natur wird reaktiviert, Pflanzen beginnen, von selbst zu arbeiten, Melodien ertönen – die Industrie wurde vereinnahmt und die Maschinen beginnen zu atmen. U.v.m.

Während der gesamten Festivalzeit findet ein umfangreiches Programm statt, mit Performances, Installationen, Livemusik, Tanz, Theater und tollen Aktionen für Kinder. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt. Das ausführliche Programm erscheint im September.

Wann / Kosten:

Fr, 15.9.: 17-23 Uhr, 13/9 Euro

Sa, 16.9.: 14-23 Uhr, 15/9 Euro (Ermäßigung von 14:00 – 18:00 Uhr)

Robodanceparty ab 23 Uhr (AK 12 Euro, 5 Euro ermäßigt für Festivalbesucher)

So, 17.9.: 13-18 Uhr, 13/8 Euro

Sonntag Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt

Schüler und Studenten, KölnPass ermäßigt 9€

Kombiticket 22 € für alle 3 Tage

