Getränke auf Rädern

Ausgabe September 2017

flaschenpost.de schafft das Kistenschleppen ab

Schwere Kisten schleppen, die lästige Fahrt zum Supermarkt, die Pfandrückgabe am Automaten – das alles übernimmt von nun an die flaschenpost. Das junge Startup liefert Getränke frei von Liefergebühren binnen 120 Minuten nach Bestellung bis an die Wohnungstür. Das Ganze zu Preisen wie im Supermarkt. Als Getränkelieferant startete www.flaschenpost.de 2015 in Münster und konnte die Nachfrage kaum bedienen. Vom Markt überrannt, musste eine Zwangspause eingelegt werden, um sich für die immense Nachfrage neu aufzustellen. So wurde die Größe der Fahrzeugflotte verdoppelt, um die Nachfrage auch in Spitzenzeiten zu bedienen. Weiterhin teilautomatisierte man die Kommissionierung, um die Logistik zu beschleunigen und schließlich vergrößerte man die Lagerflächen, um ein breiteres Sortiment anbieten zu können. Mit dieser Neuausrichtung wurde nun der zweite Standort in Köln eröffnet. Eine Ausweitung die sich gelohnt hat, denn mittlerweile gehen in Münster und Köln die Bestellungen im Sekundentakt ein, sodass die flaschenpost bis zu 15.000 Kisten am Tag ausliefert.

Wer sich auch gerne einmal seine Getränke nach Hause kommen lassen möchte,

kann dies hier tun: www.flaschenpost.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!