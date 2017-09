Katerfrühstück

Ausgabe September 2017

Haferkater schnurrt jetzt auch in Köln

Porridge, bereits seit Jahrhunderten das beliebteste Frühstück in Schottland, hält nun Einzug in Köln. Haferkater hat den Backshops den Kampf angesagt und verspricht ein individuelles, abwechslungsreiches und nahrhaftes Haferfrühstück. Dem Gründerteam begegnete Porridge erstmalig in London und schnell war klar, diese Alternative zu belegten Brötchen und Co. muss nach Deutschland. Mit ihren ersten Standorten in Berlin machte sich Haferkater mit ihrem leckeren Frühstück schnell einen Namen.

Die Grundzutat bildet Bio-Hafer, der täglich frisch mit der Getreidequetsche geflockt, dann geröstet und anschließend mit Wasser und Salz gekocht wird. Danach wird der cremige Brei mit verschiedenen Toppings garniert und fertig sind die „Kater“. Die Frühstücksschälchen enthalten so etwa den „Knusperkater“, den „Bärenkater“ oder den „Naschkater“. Denn in Zeiten, in denen eine ausgewogene Ernährung immer mehr in den Vordergrund rückt, ist Porridge eine echte Alternative: bio, laktosefrei, oft vegan und immer nährstoffreich. In wenigen Sekunden servierbereit, ist er das optimale Take-away-Frühstück für alle, die es morgens etwas eiliger haben. Im September 2015 gewann Haferkater aus über 300 eingereichten Konzepten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz den Gastro Gründerpreis 2015, ein Jahr später folgte der Gewinn des DB Accelerators.

Haferkater: Köln Hbf, Trankgasse 11, Ö: Mo-Fr: 6-20h, Sa-So: 7-20h, Weitere Infos unter: www.haferkater.com

