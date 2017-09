Kleiderei jetzt in Köln

Ausgabe September 2017

Neueröffnung in Ehrenfeld

Nach dem Showroom in Hamburg eröffnet die Kleiderei jetzt auch einen Laden in Köln. Ab dem 23.9. können so alle modebewussten Kölner auf Entdeckungsreise gehen und sich für einen monatlichen Beitrag aus dem riesigen Kleiderschrank ihre liebsten Kleiderstücke leihen. Die kommen per Paket dann direkt nach Hause. In Köln wird das besondere Shopping-Erlebnis jetzt sogar offline und direkt vor Ort möglich. Neugierige können dabei aus (Jung)-Designer-Stücken, Vintage-Exemplaren und Ex-Lieblingsstücken wählen. Das Ziel: Nachhaltigen Kleider-Konsum.

Kleiderei Köln, Venloer Straße 459 (Ehrenfeld), www.kleiderei.com

