Ausgabe September 2017

Mike Rutherford, Bassist und Gitarrist bei Mike + The Mechanics, hat allen Grund dazu, glücklich zu sein, denn „Let Me Fly“ destilliert alles, was Mike + The Mechnics ausmacht: Das Songwriting, das Lebensbejahende und die typisch-eigenartigen Untertöne. Ihr aktuelles Album „Let Me Fly“ besitzt jene Form von Lebensfreude, für die Mike + The Mechanics seit jeher stehen.

Mike + The Mechanics, 24.9., 20h, Gloria

Teilnahmeschluss ist der 22.9.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

