Weg von der Straße, rein ins Restaurant

Ausgabe September 2017

Streetfood in gemütlicher Atmosphäre

Streetfood ist super angesagt, das zeigt nicht nur die anhaltende Begeisterung für Streetfood-Festivals und Foodtrucks. Nun da das Herbst- und das kommende Winterwetter viele Streetfoodfans aber mehr und mehr in gemütliche Restaurants zieht, wird der folgende Hinweis all jene fröhlich stimmen, die auch außerhalb des Sommers nicht auf hochwertiges Fingerfood verzichten wollen. Egal ob Burritos, Sandwiches, Pulled Beef oder auch die klassischen Pommes – all das ist in der Domstadt, z.B. bei Burritorico, Pig Bull BBQ und im Frittenwerk, auch Indoors zu bekommen.

