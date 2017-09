Ausgabe September 2017

Jessie J hat nach Veröffentlichung ihrer beiden Debütsingles „Do It Like a Dude“ und „Price Tag“ innerhalb von wenigen Jahren eine Weltkarriere hingelegt, die ihresgleichen sucht. Von 16 Singles landeten allein zehn in den Top 10 der britischen Charts, weltweit konnte sie mehr als 20 Millionen Singles und rund drei Millionen Alben verkaufen. 2014 erschien ihr drittes Album „Sweet Talker“, das wie gewohnt die internationalen Hitlisten im Sturm einnahm und unter anderem in England und den USA in die Top 10 stieg. Zwei Singleauskopplungen, das mitreißende „Masterpiece“ sowie das gemeinsam mit Ariana Grande und Nicki Minaj aufgenommene „Bang Bang“, gerieten zum Welterfolg und platzierten sich auch in Deutschland hoch in den Charts. Nun kehrt sie auf die Konzertbühnen der Welt zurück – im Gepäck sicher auch einige neue Songs ihres Anfang 2018 erscheinenden, vierten Albums „R.O.S.E.“.

Jessie J, 14.10., 20h, Live Music Hall

Teilnahmeschluss ist der 10.10.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

