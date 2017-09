Ausgabe September 2017

Anzeige: 30. September 2017

Die dreizehnte Kölner Musiknacht lebt, genau wie alle vorausgegangenen Musiknächte, von der innovativen und kreativen Kraft der Freien Musikszene der Stadt Köln. Und dennoch ist in diesem Jahr vieles ganz anders. Mit weniger Konzerten und einer reduzierten Zahl an Spielstätten wollen die Kölner Musikerinnen und Musiker mehr Kulturpolitik in die Veranstaltung einfließen lassen.

Freiheit! Ein großer Begriff nicht nur für Künstler. Frei von Zwängen, Kommerz und Main- Stream sollten freie Künstler ihre kreativen Ideen entwickeln, Impulse setzen, Kultur bereichern, Welt verändern. Die Kölner Musikszene gehört in diesem Bereich zu den deutschlandweit interessantesten und produktivsten. Durch die politische Arbeit des Initiativkreis Freie Musik, der seit 2005 auch die Kölner Musiknacht organisiert, wurde in Sachen Wertschätzung der Feien Szene eine Menge erreicht. Für mehr als knapp 3 % des städtischen Kulturhaushaltes hat es allerdings bislang noch nicht gereicht. Deshalb setzen die Macher des musikalischen Großereignisses in Köln in diesem Jahr ein Zeichen und bringen nur so viele Konzerte an den Start wie auch angemessen bezahlt werden können.

Dem Publikum wird die Reduzierung kaum auffallen, denn immer noch kann man an einem Abend aus 35 Veranstaltungen auswählen und hat dabei, wie immer in der Musiknacht, die Qual der Wahl. Einige Sets laufen zwei Mal, so dass die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung eine größere Chance haben, ihr Idealprogramm zusammen zu stellen. Bekannte Namen wie ScoE Fields, Christoph Maria Wagner, Melvyn Poore und Dominik Susteck sind ebenso dabei wie junge Nachwuchs-Ensembles.

So spielt zum Beispiel das Alinde QuarteE Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy, die Banda Scintilla präsentiert Alte Musik rund um die schöne Schäferin Amaryllis, das Köln Consort stellt Originalwerken für Gamben-Ensemble eine Komposition von John Cage gegenüber. Außerdem gibt es wieder „Music Movies“. Dank einer Förderung der RheinEnergieStiftung Kultur konnten Jugendliche aus Köln und der Region Kölner Ensembles bei der Arbeit kennenlernen. Ihre Begegnungen haben sie in kurzen Videos festgehalten. So präsentiert sich Kölns Freie Musikszene durch die Smartphone-Linse junger Menschen. Die Music Movies laufen zwei Mal im MAKK um 18 und um 20 Uhr.

Wer die kulturpolitische Diskussion live erleben will, der kann um 16.45 im MAKK starten mit dem Kulturpolitischen Forum WDR 3. Der Eintritt dazu ist ebenfalls frei.

Die Kölner Musiknacht 2017 wird gefördert vom Kulturamt der Stadt Köln, von der RheinEnergieStiftung Kultur und ist Kulturpartner von Kulturradio WDR 3.

