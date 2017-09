1. Inklusiver Kulturtag Köln

Ausgabe Oktober 2017

Kulturelle Vielfalt für alle!?



Die Zeit ist reif: „Kulturelle Vielfalt für alle!?“ ist das Motto für das Programm des 1. Inklusiven Kulturtags. Kultur trifft auf Politik und Künstler/innen auf Veranstalter, um gemeinsam Ziele für einen erfolgreichen inklusiven Kulturstandort Köln zu entwickeln und mit konkreten Maßnahmen umzusetzen. So finden im Freien Werkstatt Theater in Köln eine Kulturbörse, Workshops, Kurzpräsentationen und eine Podiumsdiskussion unter anderem mit dem Aktivisten Raul Krauthausen statt.

Runder Tisch für inklusive Kultur

Los geht es um 10 Uhr. Der „Runde Tisch für inklusive Kultur“ präsentiert die Ergebnisse. Künstler/innen mit und ohne Behinderung wurden erstmalig mit zahlreichen Akteuren aus der freien Kunstszene, Politik und Bildungseinrichtungen zusammengebracht, um eine gemeinschaftliche Zielsetzung für die Entwicklung inklusiver Kultur in Köln zu erarbeiten. Ein Ergebnis: Menschen mit Behinderung sollen in Schlüsselpositionen am kulturellen Wirken in der Stadt Köln beteiligt werden. Ein mehrjähriges inklusives Kulturprojekt wird ein Meilenstein auf dem Weg zu einem dauerhaften inklusiven Kulturstandort in Köln sein.

Kulturbörse

Um 13 Uhr startet die erste bundesweite inklusive Kulturbörse. Bis 17.45 Uhr haben Künstler/innen, Veranstalter/innen, Produzent/innen, Medien und Fachpublikum die Möglichkeit, sich kennenzulernen, auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Viele Akteure aus der Kulturszene präsentieren sich an Infoständen und stehen für Gespräche zur Verfügung.

Podiumsdiskussion

Von 14 bis 16.30 Uhr findet die Podiumsdiskussion zum Thema „Kulturelle Vielfalt für alle!?“ statt. Der Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit Raul Krauthausen, der Autor, Regisseur und Performer Maximilian Dorner (Kulturamt München, Inklusion und Kultur), die Ministerin für Kultur und Wissenschaft NRW Isabel Pfeiffer-Poensgen (angefragt), Barbara Foerster, Leiterin Kulturamt Köln und ein/e Künstler/in des Forschungsprojektes Touchdown21 diskutieren darüber, wie Kunst und Kultur für alle Menschen erlebbar gemacht werden kann. Die Podiumsdiskussion wird moderiert von Anke Bruns vom WDR.

Workshops und Kurzpräsentationen

Den gesamten Nachmittag über finden Workshops zur künstlerischen, politischen und gesellschaftlichen Bedeutung inklusiver Kulturarbeit statt. Außerdem werden Ausschnitte aus Arbeiten inklusiver Kulturprojekte gezeigt. Mit dabei sind u.a. die inklusive Musikband Smartability mit Frontfrau Chantal Priesack, Glanzstoff (Akademie der inklusiven Künste aus Wuppertal), Gitta Roser (inklusive Tanzperformance), die Theaterwerkstatt Bethel aus Bielefeld, das Jugendtheater Die Maske (ein Theaterprojekt von griechischen, polnischen und deutschen Jugendliche mit und ohne Behinderung) und Tango Inklusion vom Tanzhaus NRW.

Zum Ende gibt es um 18 Uhr eine Präsentation von Thomas Kunfira und Dodzi Dougban. Die beiden Tänzer zeigen ihre neue Bühnenshow „(K)eine Kommunikation – (No) Silence!“.

Anmeldungen zum 1. Inklusiven Kulturtag Köln unter www.inklusivekultur.koeln

24.10., 10h, Freies Werkstatt Theater

