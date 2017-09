Ausgabe September 2017

Festival für Progressive und Experimental Metal zum 13. Mal in Köln

Die Festival-Saison 2017 geht in die Verlängerung und mit dem Euroblast Festival geht ein international umjubeltes internationales Zusammentreffen innerhalb der Progressive und Experimental Metal-Szene in eine neue Runde. Da das Euroblast Künstler und Fans aus aller Welt willkommen heißt, wurde es nicht nur zu einem alljährlichen Anlaufpunkt für enthusiastische Fans, sondern hat sich im Laufe der Zeit auch als Basis für aufstrebende und schon etablierte Bands erwiesen. Mit seiner Mischung aus einem multikulturellen Publikum, einem starken Line-Up und dem Mitwirken von Instrumentenherstellern vor Ort, ist das Euroblast nicht nur ein Festival, um Musik zu genießen, sondern ebenso ein wichtiger Treffpunkt für junge Musiker, um sich auszutauschen. Die 13. Ausgabe wird in diesem Jahr mehr als 40 Bands auf zwei Bühnen auffahren, darunter: Devin Townsend Project, Textures, The Hirsch Effect u.v.w.

Für alle die sich dieses Event nicht entgehen lassen wollen verlosen wir auf unserer Facebookseite 2×2 Tagestickets!

Euroblast Festival 2017: 29.9.-1.10., Essigfabrik, Tickets, Weitere Infos unter: www.euroblast.net

