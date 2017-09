Ausgabe September 2017

Oktoberfest in Köln

Zum 13. Mal bringt das „Oktoberfest“ bayrische Tradition und Stimmung in die Domstadt. Bereits am 15. und 16. September gab es zwei ausgelassene Veranstaltungen. Am 22. September geht es mit Brings (Foto), Rabaue, Daniela Dilow, Olaf Henning, Geri der Klostertaler, der Linus Show und den Original Limbachtalern in die nächste feuchtfröhliche Runde. Moderator ist DJ Giovanni Luzi.

Kölner Oktoberfest 2017: 22.9. & 29.9., jeweils 18h (23.9. & 30.9. sind bereits ausverkauft), Parkplatz am Südstadion, Vorgebirgstr.

