Im Wald gibt’s was zu sehen

Ausgabe September 2017

Ausflugstipps für Hobby-Ornithologen

Wer die kommenden Spaziergänge durch die herbstlichen Wälder in und um Köln herum demnächst etwas aufregender gestalten möchte, der sollte sich einmal die Ausflugstipps zu verschiedenen Greifvogelstationen des KStA anschauen. In der Greifvogelschutzstation in Köln oder in der Biologischen Station Haus Bürgel können interessierte Vogelbeobachter ihren gefiederten Lieblingstieren so nah kommen, wie nirgendwo sonst – besonders die Falknershows im Eifelpark Gondorf sind dahingehend einen Ausflug wert.

Mehr dazu lest ihr bei den Kollegen von ksta.de.

