Ausgabe September 2017

Anzeige: Der amerikanisch-kanadische Songwriter kommt für drei Konzerte nach Deutschland

Justin Nozuka begann mit dem Songwriting als er gerade einmal 12 Jahre alt war. Seitdem überzeugte er jede Person, die ihm begegnet ist. 2006 erschien sein Debütalbum “Holly” bei einem kleineren Musiklabel, weil er eine Bindung mit Universal Records abgelehnt hatte. Dort befürchtete er, seine Freiheit sowie die Rechte an seiner Musik zu verlieren. Zu dem Zeitpunkt war er 17 Jahre alt. Seitdem hat er einen NRJ Award für das “Duo Of The Year” gewonnen und war ebenfalls für zwei JUNO Awards nominiert. Die letzte Nominierung im Jahr 2011 erfolgte in der Kategorie “Adult Album Of The Year”, in der auch Neil Young vertreten war. Nach ausgiebigen Touren hat er die Chance bekommen für Künstler wie Stevie Wonder, Mary J. Blige, John Mayer oder Jason Mraz Support spielen zu können. Bei seinen Konzerten schafft er es das Publikum nachhaltig zu beeindrucken und über die Grenzen von Ländern und Genres hinaus zu inspirieren. Mit seinem aktuellen Album “Ulysees” zeigt er nun auch wieder in diesem Breitengrad sein großes musikalisches Talent.

Justin Nozuka: 6.10., 20h, Jungle Club, Tickets

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!