Pferdestärke

Ausgabe September 2017

Autoshow und Pferderennen – die Faszination für alle PS-Liebhaber

Nach den erfolgreichen letzten drei Jahren veranstaltet das Medienhaus DuMont Rheinland am kommenden Wochenende erneut den „BOXENSTOPP – Autoshow & Pferderennen“ auf der Kölner Pferderennbahn. Das große Europa-Meeting rund um den 55. Preis von Europa lockt nationale und internationale Galopprennfreunde in die Domstadt. Zahlreiche Aussteller präsentieren am Samstag ab 11:00 Uhr auf dem Zuschauergelände der Galopprennbahn Weidenpesch ihre Fahrzeugmodelle und bieten den Besuchern umfangreiche Beratungsmöglichkeiten zum Autokauf. Um 14.00 Uhr beginnt das erste Galopprennen mit einem hochkarätigen, internationalen Teilnehmerfeld. Ein Besuch beim Boxenstopp ist nicht nur etwas für eingefleischte Pferde- und Autointeressierte, sondern ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Neben dem Galopprennen und der Autoshow sorgen Imbissstände, der große Biergarten und das „Hippodrom“ mit Blick auf die Rennbahn für einen idealen Rahmen. Beim Galopp-Meeting stehen dann die kleinen Besucher besonders im Mittelpunkt. Im Kinderland wird garantiert, dass es mit dem beliebten Kinderschminken, einer Hüpfburg und Riesenrutsche bis hin zum kostenlosen Ponyreiten für die kleinen Besucher ebenfalls ein unvergesslicher Tag wird.

BOXENSTOPP – Autoshow & Pferderennen: 23.9., 11h, Galopprennbahn Weidenpesch

