1. FC Köln: Der Fehlstart in die neue Saison ist perfekt

Ausgabe September 2017

Der 1. FC Köln hat alles andere als einen guten Start in die neue Bundesliga Saison 2017/18 hingelegt. Die Erwartungen nach den starken Leistungen in der Vorsaison sind bei den Kölner-Fans groß, bisher konnten Peter Stöger und seine Mannschaft diesen jedoch auf keinster Weise gerecht werden.

Foto: wuestenigel (CC BY 2.0)

Fünf Spiele, fünf Niederlagen, der 1. FC Köln hat einen klassischen Fehlstart in die neue Bundesliga-Saison 2017/18 hingelegt. Zuletzt musste man sich in der englischen Woche auswärts mit 0:5 gegen Borussia Dortmund und zu Hause mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Damit bleiben die Kölner weiterhin auf dem letzten Platz in der Tabelle.

In der Offensive hakt es noch gewaltig

Mit einem Torverhältnis von 1:13 hat Köln nicht nur die schlechteste Defensive der gesamten Liga, sondern auch den schlechtesten Angriff. Der Weggang von Anthony Modeste hat eine große Lücke in den Kölner Sturm gerissen, welche bisher noch nicht geschlossen werden konnte. Der Franzose hat in der vergangenen Spielzeit 25 Tore in 34 Spielen erzielt und war damit maßgeblich daran beteiligt, dass die Rheinländer am Ende auf dem 5. Platz landeten und somit auch den Sprung in die UEFA Europa League schafften. Knapp 35 Millionen Euro haben die Kölner durch den Verkauf von Modeste nach China eingenommen, ein Großteil davon wurde in seinen Nachfolger Jhon Cordoba investiert. Der 24-jährige Kolumbianer wechselte für 17 Millionen Euro vom Ligakonkurrenten Mainz 05 zum FC, hat in der Liga bisher aber noch keinen Treffer erzielen können. Immerhin, im DFB-Pokal und der Europa League konnte er bereits jeweils einen Treffer verbuchen. Auch Jorge Meré, ein weiterer Sommer-Neuzugang, konnte bisher nicht überzeugen. Der 7 Millionen Mann wechselte von Sporting Gijon nach Köln und wurde geholt, um die Innenverteidigung zu verstärken.

Die eher durchwachsenen Leistungen zum Saisonbeginn führen dazu, dass Fussball-Wetten auf den 1. FC Köln bei den Wettanbietern bei weitem nicht mehr so hoch im Kurs stehen wie noch vor der Saison. Der FC erhält lediglich noch eine Quote von 51,00 für das Erreichen der ersten vier Plätze am Ende der Saison. Erfahrene Spieler wissen jedoch, dass das erfolgreiche Platzieren einer Wette nicht nur mit dem Wissen um Stärken oder Schwächen oder mit der Heim- und Auswärtsbilanz eines Teams zu tun hat. Wichtig ist es auch, nach vorteilhaften Fussball-Wetten Ausschau zu halten, bei denen eine Quote von der eigenen Vorhersage und dem Bauchgefühl abweicht. Dann kann sich ein Einsatz durchaus lohnen. Ob allerdings die Kölner nach ihrem eher mittelmäßigen Saisonstart am Ende in der Tabelle unter den ersten Vier landen werden, ist fraglich. Auch wenn man versucht, erneut an die Leistungen aus dem Vorjahr anzuknüpfen, agiert man aktuell eher wie ein potentieller Absteiger.

Es war ein Spiel auf ein Tor, ein großer Fight und trotzdem bleibt es bei einer bitteren Niederlage.

___#KOESGE 0:1 (90.) #effzeh pic.twitter.com/7OeWatiDIo — 1. FC Köln (@fckoeln) 20. September 2017

Die Europa League ist das i-Tüpfelchen

Nach einer 25-jährigen Abstinenz auf der europäischen Fußballbühne hat der 1. FC Köln vor kurzem sein Comeback im Europapokal gefeiert. Auch wenn es zum Auftakt der EL-Gruppenphase eine 1:3-Niederlage gegen den FC Arsenal gab, war die Freude bei den Fans groß. Bei den Verantwortlichen genießt jedoch die Bundesliga nach wie vor allerhöchste Priorität. Unter anderem deswegen war das Motto zu Saisonstart, dass die Ergebnisse in der Liga nicht durch die Auftritte in der EL beeinflusst werden dürfen. Die Teilnahme an der Europa League wird vielmehr “nur” als i-Tüpfelchen angesehen. Ein solches erwartet den 1. FC Köln unter anderem am 23. November, wenn der FC Arsenal zu Gast ist im RheinEnergie Stadion. Auch die weiteren Spiele gegen Roter Stern Belgrad und Baryssau versprechen, spannend zu werden. Mit ein wenig Glück könnte man sogar den Sprung in die nächste Runde schaffen.

