Ausgabe Oktober 2017

Nach der „Summercamp“-Veranstaltung Ende Juli ist es für den „klickklackklub e.V.“ wieder an der Zeit, mit einem weiteren Event das Partyvolk Kölns zu erfreuen. Dafür bezieht man zum zweiten Mal das Helios37, in dem zwischenzeitlich eine neue Anlage installiert wurde und das um einen Chillout-Floor erweitert wurde. Aus dem Gedanken heraus, die elektronische Musikkultur in Köln weiter zu fördern, wurde der schwedische Act Jeremy Olander eingeladen, der die Domstadt zum ersten Mal beehrt. Mit seinen weltweiten Bookings gehört der Stockholmer zu den aufstrebenden internationalen Acts. Sein DJ-Stil kann als Progressiv House beschrieben werden. Den Rahmen zu dem Ganzen gestalten die „klickklackklub-Residents“ Moni Ka und Christian Manuel.

Klickklackklub: 13.10., 23h, Helios37

