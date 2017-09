Ausgabe Oktober 2017

Übersetzt bedeutet der Titel sinngemäß „Die vom Wege abgekommene“. Mitte des 19. Jahrhunderts, in dieser Epoche ist die Handlung angesiedelt, musste sich eine Frau nur in einen Mann einer anderen Gesellschaftsschicht verlieben, um diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Eine solche – selbst erlebte – Geschichte schilderte Alexandre Dumas 1848 in seinem Roman „Die Kameliendame“. Das darauf basierende Bühnenstück sah Giuseppe Verdi 1852 in einem Pariser Vaudeville-Theater – in Begleitung von Giuseppina Strepponi, mit der er zu diesem Zeitpunkt eine wilde Ehe führte. Der Gedanke, aus dem Stoff eine Oper zu machen, muss sich da förmlich aufgedrängt haben. In der Rolle der Violetta ist u. a. die US-amerikanische Sängerin Marina Costa Jackson (Foto) zu sehen. -da

La Traviata: 15.10. (Premiere), 18h, 18., 20., 27.10., 19.30h, Oper Köln im Staatenhaus, Saal 2

